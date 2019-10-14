Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет

Южнокорейская актриса и певица и экс-участница K-pop коллектива f(x) Чхве Чжин Ри была обнаружена мертвой в своей доме около Сеула. Девушке было 25 лет.

На месте работает полиция. Причина смерти устанавливается. По предварительной версии, как пишет BBC, артистка совершила суицид.

В 2016 году СМИ сообщали о попытке южно-корейской звезды свести счеты с жизнью. Тогда она была госпитализирована в медицинское учреждение и спустя время выписана.

Чхве Чжин Ри родилась 29 марта 1994 года. Популярность она завоевала, выступая под псевдонимом Солли в группе f(x). В 2015 году девушка покинула коллектив и занялась актерской карьерой.