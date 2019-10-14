«Я уполномоченный не по правам мутантов»: Москалькова об убийце девочки в Саратове

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила надежду, что к ней не обратится за помощью убийца девятилетней девочки в Саратове.

«Я уполномоченный по правам человека, а не по правам мутантов. Очень надеюсь, что этот получеловек не обратится ко мне за помощью», - приводит слова Москальковой РИА Новости.

Напомним, утром 9 октября девятилетняя девочка в Саратове ушла из дома в школу и по пути пропала. Ее искали всем городом, 10 октября тело ребенка было обнаружено в одном из гаражей.

Как сообщали в Следственном комитете, подозреваемый в убийстве 35-летний мужчина был задержан, свою вину он признал. У мужчины есть непогашенная судимость за разбой, изнасилование и насильственные действия сексуального характера. 12 октября подозреваемый был арестован.