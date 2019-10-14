Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Авария произошла в Красноярском крае, в районе Минусинска.
© Видео: РТС Новости Хакасии, vk.vom, NotaBene. Главные новости Юга Сибири, youtube © Фото: РТС Новости Хакасии, vk.com
Глава Абакана Николай Булакин погиб в ДТП. Об этом поведал глава Республики Хакасия Валентин Коновалов.
«Сегодня Хакасия понесла невосполнимую утрату. От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования», - говорится в сообщении губернатора.
Родным и близким Булакина Коновалов пожелал мужества и сил.
Николай Булакин начал свою политическую карьеру в 1989 году. В 1995-м он стал главой Абакана, после чего пять раз переизбирался на эту должность.