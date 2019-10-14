Суд Испании назначил 100 лет тюрьмы каталонским политикам

Верховный суд Испании вынес приговор 12-ти организаторам референдума о независимости - каталонским политикам суммарно назначили 100 лет тюремного заключения.

На скамье подсудимых оказались первые лица автономии, которые в 2017 году инициировали голосование. Максимальный срок - 13 лет - получил бывший замглавы кабмина. Еще троих чиновников признали виновными в организации мятежа и растрате средств из бюджета. Экс-спикера парламента приговорили к 11-ти с половиной годам тюрьмы.

«Кошмаром» назвал вердикт суда бывший глава правительства региона Карлес Пучдемон, который скрылся от правосудия в Бельгии. По его словам, ради Европы и демократии нужно реагировать на это решение.

В Каталонии люди выходят на улицы, протестуя против обвинительного приговора. Осужденных политиков поддержал и футбольный клуб «Барселона». В заявлениях протестующих говорится, что тюрьма - не решение проблемы.