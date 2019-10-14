Нобелевскую премию по экономике в 2019 году присудили за борьбу с бедностью
Ученые получили награду за «экспериментальных подход в облегчении бедности».
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Нобелевская премия по экономике в 2019 году была присуждена американцам Абхиджиту Банерджи, Майклу Кремеру и француженке Эстер Дюфло. Имена лауреатов огласил представил генеральный секретарь Королевской академии наук Швеции Йоран Ханссон.
По мнению жюри, ученые заслужили награду своим экспериментальным подходом в борьбе с глобальной бедностью.
«Всего за два десятилетия их подход изменил развивающиеся экономики, которые сейчас представляют собой преуспевающее поле для исследований», - говорится в сообщении комитета.
Премия Шведского национального банка по экономическим наукам была учреждена в память Альфреда Нобеяя в 1969 году. За все время почетную награду получили более семи десятков ученых-экономистов.