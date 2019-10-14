«Разбомбленный госпиталь» в Сирии от NYT оказался бункером боевиков

«Разбомбленный госпиталь», о котором в своей публикации пишет The New York Times, является хорошо защищенным бункером боевиков в пещере. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее ту местность в рамках пресс-тура посетила группа из 80 журналистов, которая своими глазами увидела, что в пещерах террористы хранили оружие и боеприпасы. Кроме того, там находились тюрьмы, ниши для укрытия танков, а также противогазы, продовольствие и санитарные принадлежности.

Так, в Минобороны опровергли сообщение американского издания о том, что ВКС РФ нанесли удары по сирийской больнице.

«Странным образом редакцию газеты почему-то не удивил и факт нахождения якобы разбомбленного "госпиталя для мирных жителей" на значительном удалении от населенного пункта в загубленной пещере, где невозможно соблюсти даже минимально необходимые условия для лечения людей», - отметил Конашенков.

Представитель военного ведомства добавил, что публикация The New York Times появилась сразу после выхода материалов о реальном предназначении пещер боевиков, и назвал это «странным совпадением».