«Самая красивая страна»: стартовал прием работ на фотоконкурс РГО

Сегодня стартовал прием работ на фотоконкурс «Самая красивая страна», его проводит Русское географическое общество. Основная цель конкурса - воспитание бережного отношения к окружающей среде.

Принять участие может любой желающий - как профессионал, так и любитель. В правилах нет ограничений по возрасту и месту жительства. Главное условие - фотографии должны быть сделаны только на территории России.

В этом году, помимо традиционных номинаций, таких как «Пейзаж» и «Дикие животные», появились и несколько новых, например, «Живой архив», в рамках этой категории конкурсантам предложили повторить снимки 19-го и 20-го веков.

Прием работ продлится до 31 января. Победителям положен приз - по 250 тысяч рублей. В жюри конкурса войдут известные деятели искусства, фотографы и президент РГО Сергей Шойгу.