На учениях «Гром-2019» пройдет пуск ракеты «Синева»

В ходе учений «Гром-2019» пройдут пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» и баллистической ракеты «Синева». Об этом сообщил врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Евгений Ильин на брифинге о подготовке и проведении стратегического командно-штабного учения.

«Пуски двух баллистических ракет РСМ-50 (SS-N-18) будут выполнены по полигону Чижа. Кроме того, состоятся пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» (SS-29) и баллистической ракеты «Синева» (SS-N-23) по полигону Кура», - сообщил Ильин.

PC-24 «Ярс» - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Является дальнейшим развитием комплекса «Тополь-М». Ракета может иметь несколько вариантов оснащения, в том числе и 3-4 термоядерными боеголовками по 300 килотонн. В перспективе возможно переоснащение на вариант с 6 боеголовками по 150 килотонн. Крайний пуск ракеты был проведен в феврале текущего года.

Р-29РМУ2 «Синева» - российская трехступенчатая жидкостная с последовательным расположением ступеней баллистическая ракета подводных лодок третьего поколения. Используется в ракетных комплексах Д-9РМУ2, размещаемых на стратегических подводных крейсерах проекта 667БДРМ «Дельфин». Головная часть может оснащаться четырьмя высокоскоростными малоразмерными неуправляемыми боевыми блоками мощностью 500 кт каждый. Максимальная дальность зависит от забрасываемого веса и способна превышать 11 тысяч километров. Принята на вооружение в 2007 году. В августе текущего года с подводных лодок «Тула» и «Юрий Долгорукий» были выполнены пуски баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава».

Стратегическое командно-штабное учение по управлению Вооруженными Силами РФ пройдет с 15 по 17 октября. К выполнению учебно-боевых задач привлекут около 12 тысяч солдат и офицеров. Кроме того, в учении будут задействованы 213 пусковых установок ракетных войск стратегического назначения, до 105 самолетов и вертолетов, из них - пять стратегических ракетоносцев, до 15 кораблей и пять подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники.