Минобороны: учения «Гром-2019» не направлены против других государств

Учения стратегических ядерных сил не направлены против других государств, заявил в понедельник врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин на брифинге для иностранных атташе.

«Стратегическое командно-штабное учение "Гром-2019" направлено на отработку вопросов подготовки и применения стратегических сил в условиях угрозы агрессии. Хотел бы особо подчеркнуть, что сценарий учения не предусматривает противодействие конкретному государству или группе стран», - сказал Ильин.

Ильин подчеркнул, что учения носят сугубо оборонительный характер и имеют целью обучение войск действиям при реализации мероприятий сдерживания вероятного противника.

Стратегическое командно-штабное учение по управлению Вооруженными Силами РФ пройдет с 15 по 17 октября.

К выполнению учебно-боевых задач привлекут около 12 тысяч солдат и офицеров. Кроме того, в учении будут задействованы 213 пусковых установок ракетных войск стратегического назначения, до 105 самолетов и вертолетов, из них пять стратегических ракетоносцев, до 15 кораблей и пять подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники.