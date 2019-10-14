В Улан-Удэ автомобиль снес людей на остановке: момент трагедии
После происшествия два пешехода погибли.
© Видео: Издательский дом Информ Полис, YouTube © Фото: Издательский дом Информ Полис, YouTube
В Улан-Удэ автомобиль снес людей, которые стояли на трамвайной остановке «Республиканская больница».
На видео попал момент аварии. На кадрах видно, как машина на высокой скорости въезжает в толпу пешеходов.
После происшествия два пешехода погибли. По сообщению издания «Ариг Ус online», 48-летний мужчина погиб на месте. Женщина была доставлена в больницу, где и умерла от полученных травм.