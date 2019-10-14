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Премьера Украины назвали «незрелым» после тусовки с неонацистами

Дарья Муромова
12:53 14.10.2019
Такая реакция эксперта была вызвана тем, что Гончарук 13 октября был замечен на концерте ультраправой рок-группы «Сокира Перуна».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pavlo Gonchar, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук имеет мало опыта в политике, из-за чего показывает свою слабость как человек, занимающий один из руководящих постов в стране, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Такая реакция эксперта была вызвана тем, что Гончарук 13 октября был замечен на концерте ультраправой рок-группы «Сокира Перуна». Фото с мероприятия было опубликовано в Сети - на нем политик стоит на фоне коловрата, который в качестве символики используют некоторые неонацистские группировки.

«Что касается участия в концерте, то, безусловно, он делает какой-то вклад в копилку популярности неонацистов на Украине. Как правило, такого рода концерты носят характер сбора средств. То есть, может, он этого не понимает, но его участие повышает популярность группы и, соответственно, финансирование националистов», - цитирует Оленченко радио Sputnik.

Он добавил, что возраст и предыдущая сфера деятельности Гончарука говорят о том, что он имеет достаточно широкие связи в шоу-бизнесе, поэтому, возможно, его появление на концерте было вызвано приглашением друзей или знакомых - в этот момент он не отдавал себе отчета в политической ответственности.

«Это говорит о том, что он еще недостаточно созрел, чтобы быть премьером», - заключил Оленченко.

«Страна.uа», в свою очередь, отмечает, что в 2018 году полиция завела уголовное дело из-за популяризации на концертах «Сокиры Перуна» свастики и прочих нацистских знаков, а также фашистских призывов и цитирования итальянского диктатора Бенито Муссолини.

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