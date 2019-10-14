Евросоюз продлил санкции против России из-за дела Скрипалей

Евросоюз продлил санкции против России на год - до 16 октября 2020 года. Об этом говорится в сообщении совета ЕС.

Ограничительные меры затронут четырех граждан РФ: начальника Главного управления Генштаба ВС России Игоря Костюкова, его заместителя Владимира Алексеева, а также Анатолия Чепигу (Руслана Боширова) и Александра Мишкина (Александра Петрова), которых совет посчитал виновными в отравлении Сергея Скрипаля.

Также под санкции попали пять граждан Сирии, которых подозревают в применении химического оружия против боевиков, и Центр научных исследований и разработок, расположенный в САР, где, по мнению совета Евросоюза, может изготавливаться химоружие.

Попавшим в списки гражданам запрещен въезд на территорию Европы, а их счета и недвижимость в ЕС должны быть заморожены.