Исторический момент: в Петербурге отключили аналоговое телевидение

Сегодня, 14 октября, в Санкт-Петербурге прошло отключение передатчика аналогового телевидения.

На территории 47 региона аналоговое вещание ведется с 1963 года. Цифровое же вещание осуществляет работу с 2011 года.

Если передатчик аналогового вещания принимал и транслировал сигнал от каждого телеканала (один канал - одна частота), то в настоящее время цифровое вещание подразумевает прием пакета каналов - мультиплекс на одной частоте.

Переход на цифровое вещание ведется по всей территории России. Ленинградская область вошла в четвертую, последнюю волну перехода.