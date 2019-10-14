Диджея зарезали за «неправильную музыку» в Кировске

Следователи разыскивают в Ленинградской области мужчину, зарезавшего в кафе в Кировском районе диджея за то, что ему не понравилась музыка, играющая в заведении.

По версии следствия, как пишет 47news, гость кафе в нецензурной форме требовал диджея поставить другую музыку, а после отказа недовольный посетитель ударил его ножом в сердце.

В Сети также опубликовано видео, на котором в зал врывается официант с кухонным ножом, по всей видимости, чтобы заступиться за пострадавшего, но его задерживают посетители заведения. За официантом в зал входит, пошатываясь, раненый диджей и падает на пол.

По данным местных СМИ, пострадавшего госпитализировали, однако в больнице он скончался.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося. Подозреваемого объявили в розыск. Отмечается, что им оказался представитель азербайджанской диаспоры.