«Жертвы дезинформации»: в Минобороны опровергли фейк NYT о бомбардировке госпиталей Сирии

В российском Министерстве обороны ознакомились с публикацией американской газеты The New York Times о якобы ударах российских истребителей по сирийским госпиталям. Об этом сообщил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

«Прежде всего хотели бы выразить сожаление, что серьезное издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и британских спецслужб», - заявил он.

Как отметил генерал-майор, вопреки представлениям нью-йоркской редакции газеты, реальный уровень жизни сирийцев в зоне деэскалации Идлиб, находящейся под контролем сирийской «Аль Каиды»* - террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*, совершенно иной.

«Гаджеты, современные сканеры радиоэфира, ноутбуки в защищенном исполнении, подключение к интернету, - все это совершенно недоступно мирному населению, озабоченному прежде всего ежедневным физическим выживанием под гнетом террористов», - отметил Конашенков.

В Минобороны также обратили внимание, что продемонстрированная в видеоролике NYT дорогостоящая аппаратура и специализированный софт - это разведывательно-боевое приложение так называемой системы «оповещения населения об авиаударах» на основе разработки американской компании Hala Systems.

Развертывание данной системы, первоначально называвшейся Sentry, и сопряжение всех наблюдательных постов на территории провинции Идлиб в единую сеть осуществлялись под непосредственным контролем специалистов британской военной разведки с августа 2016 года, констатировали в военном ведомстве.

Более того, добавили в Минобороны России, все так называемые «наблюдательные посты» развернуты и эксплуатируются исключительно курируемыми и финансируемыми из британской казны подразделениями дискредитировавших себя псевдоспасателей из «Белых касок».

«Именно факт принадлежности к действующим под эгидой "Джебхат ан-Нусры" "Белым каскам", а не природная скромность или опасения за безопасность, объясняет абсолютную анонимность всех "активистов" в материале NYT», - указал Конашенков.

Наконец, обратили внимание в Минобороны, передача координат целей пилотам российских бомбардировщиков в Сирии не осуществляется голосом в открытом радиоэфире. Поэтому все представленные NYT якобы доказательства «не стоят даже бумаги, на которой они были напечатаны».

Отдельно Конашенков отметил, что издание NYT - далеко не первое, ставшее жертвой дезинформации британских спецслужб под видом «активистов».

«Достаточно вспомнить известный проект Bellingcat. Странным образом, редакцию газеты почему-то не удивил и факт нахождения якобы разбомбленного "госпиталя для мирных жителей" на значительном удалении от населенного пункта в загубленной пещере, где невозможно соблюсти даже минимально необходимые условия для лечения людей», - пояснил он.

Конашенков напомнил, что буквально неделю назад, в находящуюся в непосредственной близости от этих мест пещеру в рамках пресс-тура Минобороны России привозило более 80 корреспондентов ведущих российских и зарубежных СМИ.

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Они своими глазами увидели, что в действительности находится в подобных пещерах, а точнее в хорошо защищенных бункерах террористов: огромные запасы оружия и боеприпасов, включая западного производства, тюрьмы, ниши для укрытия танков, противогазы, продовольствие и санитарные принадлежности.

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«По странному совпадению, материал в NYT появился сразу после появления в глобальных западных СМИ разоблачительных материалов о реальном предназначении пещер террористов в Идлибе», - заключил генерал-майор.

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* террористические организации, деятельность запрещена в РФ по решению суда.