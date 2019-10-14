Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

«Жертвы дезинформации»: в Минобороны опровергли фейк NYT о бомбардировке госпиталей Сирии

Вадим Иванов
12:30 14.10.2019
Ранее американская газета опубликовала статью о том, что российская авиация якобы нанесла удары по сирийским больницам. В МО РФ выразили сожаление, что издание стало жертвой манипуляций со стороны спецслужб.
«Жертвы дезинформации»: в Минобороны опровергли фейк NYT о бомбардировке госпиталей Сирии
© Фото: Минобороны РФ

В российском Министерстве обороны ознакомились с публикацией американской газеты The New York Times о якобы ударах российских истребителей по сирийским госпиталям. Об этом сообщил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

«Прежде всего хотели бы выразить сожаление, что серьезное издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и британских спецслужб», - заявил он.

Как отметил генерал-майор, вопреки представлениям нью-йоркской редакции газеты, реальный уровень жизни сирийцев в зоне деэскалации Идлиб, находящейся под контролем сирийской «Аль Каиды»* - террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*, совершенно иной.

«Гаджеты, современные сканеры радиоэфира, ноутбуки в защищенном исполнении, подключение к интернету, - все это совершенно недоступно мирному населению, озабоченному прежде всего ежедневным физическим выживанием под гнетом террористов», - отметил Конашенков.

В Минобороны также обратили внимание, что продемонстрированная в видеоролике NYT дорогостоящая аппаратура и специализированный софт - это разведывательно-боевое приложение так называемой системы «оповещения населения об авиаударах» на основе разработки американской компании Hala Systems.

Развертывание данной системы, первоначально называвшейся Sentry, и сопряжение всех наблюдательных постов на территории провинции Идлиб в единую сеть осуществлялись под непосредственным контролем специалистов британской военной разведки с августа 2016 года, констатировали в военном ведомстве.

Более того, добавили в Минобороны России, все так называемые «наблюдательные посты» развернуты и эксплуатируются исключительно курируемыми и финансируемыми из британской казны подразделениями дискредитировавших себя псевдоспасателей из «Белых касок».

«Именно факт принадлежности к действующим под эгидой "Джебхат ан-Нусры" "Белым каскам", а не природная скромность или опасения за безопасность, объясняет абсолютную анонимность всех "активистов" в материале NYT», - указал Конашенков.

Наконец, обратили внимание в Минобороны, передача координат целей пилотам российских бомбардировщиков в Сирии не осуществляется голосом в открытом радиоэфире. Поэтому все представленные NYT якобы доказательства «не стоят даже бумаги, на которой они были напечатаны».

Отдельно Конашенков отметил, что издание NYT - далеко не первое, ставшее жертвой дезинформации британских спецслужб под видом «активистов».

«Достаточно вспомнить известный проект Bellingcat. Странным образом, редакцию газеты почему-то не удивил и факт нахождения якобы разбомбленного "госпиталя для мирных жителей" на значительном удалении от населенного пункта в загубленной пещере, где невозможно соблюсти даже минимально необходимые условия для лечения людей», - пояснил он.

Конашенков напомнил, что буквально неделю назад, в находящуюся в непосредственной близости от этих мест пещеру в рамках пресс-тура Минобороны России привозило более 80 корреспондентов ведущих российских и зарубежных СМИ.

© Минобороны РФ

Они своими глазами увидели, что в действительности находится в подобных пещерах, а точнее в хорошо защищенных бункерах террористов: огромные запасы оружия и боеприпасов, включая западного производства, тюрьмы, ниши для укрытия танков, противогазы, продовольствие и санитарные принадлежности.

© Минобороны РФ

«По странному совпадению, материал в NYT появился сразу после появления в глобальных западных СМИ разоблачительных материалов о реальном предназначении пещер террористов в Идлибе», - заключил генерал-майор.

© Минобороны РФ

* террористические организации, деятельность запрещена в РФ по решению суда.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата14.10.2019, 12:30
«Жертвы дезинформации»: в Минобороны опровергли фейк NYT о бомбардировке госпиталей Сирии
Дата14.10.2019, 11:00
Масштабное стратегическое командно-штабное учение начинается в РФ
Дата13.10.2019, 22:35
Дзюба побил собственный рекорд по голам в одном отборочном цикле
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата13.10.2019, 12:46
Путин заявил о превосходстве гиперзвукового оружия России
Дата12.10.2019, 03:09
Ничто не забыто: в Калининградской области обнаружили разбившийся бомбардировщик Пе-2
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
12:30 В стране и мире
«Жертвы дезинформации»: в Минобороны опровергли фейк NYT о бомбардировке госпиталей Сирии
11:29 В стране и мире
Видео
Народ ликует: сирийцы поддержали противостояние правительственной армии туркам
11:04 В стране и мире
Видео
Сирийская армия начала продвижение по территории курдов
10:13 В стране и мире
Видео
СМИ: армия Сирии заняла первый подконтрольный курдам город
09:40 В стране и мире
Видео
NYT сообщила о бегстве террористов из тюрем в Сирии из-за операции Турции
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
12:35 В стране и мире
Видео
Исторический момент: в Петербурге отключили аналоговое телевидение
12:31 В стране и мире
Евросоюз продлил санкции против России из-за дела Скрипалей
12:09 В стране и мире
Видео
Потеряли все: Томас Андерс прилетел в Якутск без багажа
12:02 В стране и мире
Маша Распутина рассказала, за что перед ней извинялся Зеленский
11:58 В стране и мире
Судья КС раскритиковал высшее образование в России
События дня
События дня
Умер Алексей Леонов
Взвод-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Добрынин объяснил свой уход из сериала «Сваты»
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
«Любовь творит чудеса»: семья Заворотнюк сделала новое заявление
Маша Распутина рассказала, за что перед ней извинялся Зеленский
Видео
Через Коринфский канал «протиснулся» крупнейший в истории лайнер: видео
Видео
В Челябинске мужчина отбился от грабителей доской
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.