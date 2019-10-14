Судья КС раскритиковал высшее образование в России

Судья Конституционного суда Константин Арановский, выступая с «особым мнением», подверг критике систему высшего образования в России и усомнился в знаниях, полученных студентами в российских вузах.

По его мнению, внедрение болонской системы не дало тех результатов, на которые рассчитывало правительство.

«Не каждый убежден, что от введения бакалавриата-магистратуры по болонским стандартам выросло качество образования и что теперь российские дипломы признают по международным стандартам, как того ожидали», - заявил он.

По мнению Арановского, средства, потраченные на образовательную реформу, логичнее было бы вложить в развитие науки и повышение заработных плат преподавательского состава. Судья подчеркнул, что иногда преподавателям платят за хорошую статистику и отчетность, а не за те знания, которые они дают студентам.

Как передает «Коммерсантъ» слова Арановского, изменения в системе образования РФ длятся уже около 30 лет, однако их результаты «все еще спорны».