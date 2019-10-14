Потеряли все: Томас Андерс прилетел в Якутск без багажа
Утром 11 октября в Якутск прибыл певец, лидер группы Modern Talking Томас Андерс. Музыкант прилетел, чтобы выступить перед поклонниками с концертом.
Однако Андерс прилетел в Якутск без багажа. Об этом рассказал один из организаторов концерта Евгений Прокопьев. По его словам, компания «Аэрофлот» забыла багаж артиста в московском аэропорту Шереметьево.
«Организаторам в течение нескольких часов предстоит найти недостающие музыкальные инструменты, одежду и обувь в Якутске», - написал он на своей странице в социальной сети, сообщает Ykt.ru
Андерс остался доволен выступлением и приемом публики.
«Я впервые в Якутске. Говорили, что тут будет минус 60. Но, как оказалось, на улице только минус 4. Приеду еще раз обязательно, ждите!», - приводит слова певца Sakha Life.