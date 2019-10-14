Маша Распутина рассказала, за что перед ней извинялся Зеленский

Певица Маша Распутина рассказала о давнем конфликте с Владимиром Зеленским, который произошел в 2010 году, когда тот еще был комиком.

Распутину пригласили принять участие в шоу «Квартал 95», в котором также выступал Зеленский. Перед началом съемок артистка беспокоилась о возможных провокациях в ее адрес во время записи программы, но ее заверили, что все будет хорошо.

В определенный момент на сцену вынесли пластиковые бутылки, из которых организаторы шоу хотели сделать бюстгальтер для Распутиной. Она спела пару песен, которые были указаны в контракте, и со скандалом покинула студию.

Через некоторое время Зеленский встретил Распутину с ее супругом в одном из московских ресторанов. Юморист подошел к певице и извинился - женщина жест оценила и отметила, что умение признавать свои ошибки пригодится ему в будущем, пишет «Дни24».