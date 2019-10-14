Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Маша Распутина рассказала, за что перед ней извинялся Зеленский

Дарья Муромова
12:02 14.10.2019
Распутину пригласили принять участие в шоу «Квартал 95», в котором также выступал Зеленский.
Маша Распутина рассказала, за что перед ней извинялся Зеленский
© Фото: Komsomolskaya Pravda , Russian Look, Globallookpress

Певица Маша Распутина рассказала о давнем конфликте с Владимиром Зеленским, который произошел в 2010 году, когда тот еще был комиком.

Распутину пригласили принять участие в шоу «Квартал 95», в котором также выступал Зеленский. Перед началом съемок артистка беспокоилась о возможных провокациях в ее адрес во время записи программы, но ее заверили, что все будет хорошо.

В определенный момент на сцену вынесли пластиковые бутылки, из которых организаторы шоу хотели сделать бюстгальтер для Распутиной. Она спела пару песен, которые были указаны в контракте, и со скандалом покинула студию.

Через некоторое время Зеленский встретил Распутину с ее супругом в одном из московских ресторанов. Юморист подошел к певице и извинился - женщина жест оценила и отметила, что умение признавать свои ошибки пригодится ему в будущем, пишет «Дни24».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата14.10.2019, 12:30
«Жертвы дезинформации»: в Минобороны опровергли фейк NYT о бомбардировке госпиталей Сирии
Дата14.10.2019, 11:00
Масштабное стратегическое командно-штабное учение начинается в РФ
Дата13.10.2019, 22:35
Дзюба побил собственный рекорд по голам в одном отборочном цикле
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата13.10.2019, 12:46
Путин заявил о превосходстве гиперзвукового оружия России
Дата12.10.2019, 03:09
Ничто не забыто: в Калининградской области обнаружили разбившийся бомбардировщик Пе-2
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:35 В стране и мире
Видео
Исторический момент: в Петербурге отключили аналоговое телевидение
12:31 В стране и мире
Евросоюз продлил санкции против России из-за дела Скрипалей
12:09 В стране и мире
Видео
Потеряли все: Томас Андерс прилетел в Якутск без багажа
12:02 В стране и мире
Маша Распутина рассказала, за что перед ней извинялся Зеленский
11:58 В стране и мире
Судья КС раскритиковал высшее образование в России
События дня
События дня
Умер Алексей Леонов
Взвод-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Добрынин объяснил свой уход из сериала «Сваты»
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
«Любовь творит чудеса»: семья Заворотнюк сделала новое заявление
Маша Распутина рассказала, за что перед ней извинялся Зеленский
Видео
Через Коринфский канал «протиснулся» крупнейший в истории лайнер: видео
Видео
В Челябинске мужчина отбился от грабителей доской
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.