В Минздраве заявили о снижении смертности от алкоголя

С 2010 года смертность от причин, связанных с алкоголем, снизилась на 30% и по итогам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тысяч населения. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения России.

«За период с 2010 года показатель смертности от алкоголь-ассоциированных причин снизился на 30,1% (с 47,5 на 100 тысяч населения), а с 2016 года снизился на 13,5% (с 38,4 на 100 тысяч населения)», - пояснили в ведомстве.

Показатель смертности от внешних причин тоже снизился - на 35% в сравнении с 2010 годом, пишет РИА Новости.

Отмечается, что эта статистика говорит о том, что показатель общей смертности в России имеет стойкую тенденцию к снижению.