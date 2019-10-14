Народ ликует: сирийцы поддержали противостояние правительственной армии туркам
Местные жители поддержали решение правительства о переброске армии Сирии на север страны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Жители сирийского города Камышлы с радостью приняли новость о том, что армия САР будет противостоять туркам.
«Звезда» публикует кадры, снятые в воскресенье, 13 октября. Местные жители вышли на улицы города. Размахивая флагами, они взбирались на памятники и автомобили. Ликующие мотоциклисты, громко сигналя, проехали по всему городу.
Военное наступление Анкары «Источник мира» началось 9 октября. Под контроль турков взято два города - Телль-Абъяд и Рас эль-Айн.
В свою очередь правительственные войска Сирии уже начали переброску сил на север страны.