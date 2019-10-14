Сирийская армия начала продвижение по территории курдов

Армия Сирии расположится на границе с Турцией для помощи курдам в отражении вооруженной агрессии, заявили в автономной администрации территорий на северо-востоке государства.

Отмечается, что соглашение между курдами и сирийским правительством позволит «освободить и другие оккупированные Турцией сирийские города, в том числе Африн».

Однако советник президента Турции Ясин Актай подчеркнул, что вооруженные силы страны дадут отпор при необходимости. Он добавил, что у армии Сирии «нет сил» воевать в северо-восточной части и ей не стоит «усложнять ситуацию». По мнению Актая, соглашение курдов с Дамаском является признаком «враждебности по отношению к Турции», пишет РИА Новости.

В свою очередь, директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин прокомментировал действия правительства Сирии.

«Это обязанность сирийского правительства. Турецкие войска сейчас находятся на территории Сирии, оккупировали часть ее территории. Если бы они выдавили только подразделения террористов и потом опять вернусь на свою территорию, и операция на этом закончилась… Но здесь мы даже не можем предположить, сколько войска будут оставаться в этой зоне», - считает Подберезкин.

В эфире радио Sputnik он пояснил, что проблема курдов обеими государствами будет решаться по-своему, но они договорятся между собой.

Напомним, девятого октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира», которая направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России группировки ИГИЛ. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по Рас эль-Айну и некоторым другим сирийским городам у границы.