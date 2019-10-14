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Вернуться к нормальной жизни: в Хабаровском крае ликвидируют последствия наводнения

Александр Орлов
01:15 14.10.2019
Строители возводят новые дома, а военные химзащиты обеззараживают жилые многоквартирные строения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Из затопленных районов в Хабаровском крае постепенно уходит вода, однако устранять последствия стихии придется еще долго. Сейчас жителям пострадавших районов вернуться к нормальной жизни помогают военные, войска химзащиты обеззараживают квартиры. Строители возводят новые дома, однако у некоторых жителей с получением жилья возникают сложности.

Пенсионер Герман Крючик один из тех, кто пострадал от амурских вод. На его участке погиб урожай и деформировались стены дома. Земля, на которой стоит коттедж, была подтоплена в 2013 году. В 2016 мужчина построил на ней дом. После того, как нынешняя стихия миновала, пенсионер обратился в городскую администрацию и неожиданно узнал, что его собственность уже шесть лет числится непригодной для жилья.

«Когда я во второй раз обратился в администрацию города, и оттуда позвонили в архитектуру на счет комиссии. Архитектура отвечает, а ваш дом был признан в 13 году аварийным и никакой помощи не будет», - рассказал «Звезде» житель частного сектора.

Власти готовы решать подобные ситуации в индивидуальном порядке. И только в крайнем случае дело доходит до суда. Нуждающимися в компенсации признали более двадцати тысяч человек. Для них выплаты начались с 1 октября. На это из федерального бюджета выделено 180 миллионов рублей.

Для устранения последствий паводка в Комсомольске-на-Амуре - а он больше всего пострадал от наводнения - привлекли военнослужащих Восточного округа. Специалистам химзащиты предстоит обработать более 500 строений. Их первая цель - многоквартирные дома. 

По стенам в подвалах можно определить уровень затопления. После того, как воду откачали на место прибыл сводный отряд РХБ защиты для дезинфекции. Как говорят сами военные, раствор безопасен для человека и через некоторое время сам выветривается. Его так же можно применять в школах и больницах.

Грунтовыми водами в городе подтопило 170 многоквартирных домов. В некоторых вода остается и по сей день. Но из общего числа, жильцов только 30 жилых комплексов признали нуждающимися в компенсации. Такое решение приняла специальная комиссия.

«Туда, где вода действительно зашла на территорию, было принято решение о компенсации всем жителям. То есть дома, которые были непосредственно подтоплены, где людям была ограничена возможность выхода, выхода и входа на территорию», - рассказал заместитель главы администрации Комсомольска-на-Амуре по вопросам строительства Андрей Алекcандров.

Людям предусмотрена выплата в размере десяти тысяч рублей. Такую же сумму получают владельцы частного сектора за потерю урожая.

В зависимости от полученного ущерба размер компенсации может достигать 100 тысяч рублей. Заявку на оценку подали около пятисот владельцев частных подворий. Но осмотрено пока меньше половины. Инспектируют только те участки, откуда вода уже ушла. В планах у специалистов закончить проверку пострадавших домов до начала ноября.

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