СМИ: армия Сирии заняла первый подконтрольный курдам город

Сирийские войска вошли в город Табка, который раньше контролировался курдами. Об этом сообщил телеканал Al-Mayadeen.

По информации источника, армия Сирии продолжает путь к северным границам государства. Там войска расположатся для будущего противостояния Турции.

Напомним, девятого октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России группировки ИГИЛ. Она проходит совместно с формированиями Сирийской свободной армии и получила название «Источник мира».

В то же время в Пентагоне признали, что войска США в Сирии оказались между турецкой и сирийской армиями в ловушке, и отметили, что «не подписывались» на войну с Турцией ради защиты курдов.

Вчера, 13 октября, Россия организовала для официального Дамаска и курдов переговоры. Встреча прошла на территории российской военной базы Хмеймим после того, как армия Сирии начала переброску сил к границе, пишет РИА Новости.