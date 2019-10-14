«Не предоставили ни отель, ни питание, ни воду»: туристы из РФ о двухдневной задержке рейса из Токио
Ни представители Japan Airlines, ни посольство РФ в Японии не могут дать информацию о дате и времени вылета домой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Россияне, прибывшие в Токио в составе туристической группы, вторые сутки не могут улететь домой. Их рейс, который должна была выполнять авиакомпания Japan Airlines, был отменен еще 12 октября. Никакой информации о переносе вылета не поступало.
«"Японские авиалинии" переделали билет на 13 октября, но на данный момент мы не вылетели до сих пор», - пожаловалась одна из туристов Ирина Власюк «Звезде».
Офисы авиакомпании, за исключением одного в аэропорту, не работают. Билеты никто пассажирам не меняет.
«Нам не предоставили ни отель, ни питание, ни воду. Мы просто застряли и живем здесь за свой счет», - добавила пострадавшая.
Туристы также обратились в посольство РФ в Японии, однако и в ведомстве россиянам не смогли помочь.