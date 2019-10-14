«Не предоставили ни отель, ни питание, ни воду»: туристы из РФ о двухдневной задержке рейса из Токио

Россияне, прибывшие в Токио в составе туристической группы, вторые сутки не могут улететь домой. Их рейс, который должна была выполнять авиакомпания Japan Airlines, был отменен еще 12 октября. Никакой информации о переносе вылета не поступало.

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«"Японские авиалинии" переделали билет на 13 октября, но на данный момент мы не вылетели до сих пор», - пожаловалась одна из туристов Ирина Власюк «Звезде».

Офисы авиакомпании, за исключением одного в аэропорту, не работают. Билеты никто пассажирам не меняет.

«Нам не предоставили ни отель, ни питание, ни воду. Мы просто застряли и живем здесь за свой счет», - добавила пострадавшая.

Туристы также обратились в посольство РФ в Японии, однако и в ведомстве россиянам не смогли помочь.