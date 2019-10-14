Под Костромой на детей рухнула стена

В Костромской области погиб мальчик и, еще один получил травмы при обрушении стены заброшенной постройки рядом с поселком Талица Вохомского района. Об этом говорится в пресс-релиза СУ СК России по Костромской области.

По информации следствия, 13 октября трое детей пошли на прогулку без сопровождения взрослых. На заброшенной постройке возле они с помощью ломов стали искать металл. В результате этого произошло обрушение стены. Один ребенок погиб на месте, второй госпитализирован с травмами. Обоим детям по 8 лет.

Сейчас следователь Шарьинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Костромской области проводит проверки, были назначены судебно-медицинские экспертизы. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.