Суд определил судьбу наследства Юлии Началовой

Никулинский суд Москвы огласил решение по поводу наследства певицы Юлии Началовой, которая скоропостижно скончалась 16 марта из-за сепсиса.

По решению суда родителям артистки и ее 12-летней дочери Вере перешли авторские права на песни и половина четырехкомнатной квартиры в Москве. Второй половиной жилплощади владеет бывший возлюбленный певицы - хоккеист Александр Фролов.

Известно, что певице еще при жизни нужны были деньги на развитие своей карьеры, из-за чего Фролов выкупил у нее половину квартиры за 20 миллионов рублей. Началова написала расписку о получении средств, а хоккеист подтвердил свое право на жилплощадь в Росреестре. После смерти артистки ее родственники подали в суд на спортсмена с требованием заплатить 25 миллионов 824 тысячи рублей, пишет StarHit.

Известно, что незадолго до смерти Началова хотела признать сделку с Фроловым недействительной. Но в результате несколько дней назад и сторона артистки, и спортсмен отозвали все иски - теперь жилищный вопрос, вероятно, придется решать самостоятельно.