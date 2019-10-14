Автомобиль врезался в людей на трамвайной остановке в Улан-Удэ
48-летний мужчина скончался на месте инцидента.
© Видео: БУРЯТИЯ ОНЛАЙН, ВКонтакте © Фото: БУРЯТИЯ ОНЛАЙН, ВКонтакте
Автомобиль снес пешеходов, которые стояли на трамвайной остановке в Улан-Удэ. Страшная авария произошла на остановке «Республиканская больница».
После наезда два пешехода погибли. Как стало известно «Ариг Ус online», 48-летний мужчина скончался на месте инцидента. Женщина с тяжелыми травмами была доставлена в больницу, но ее спасти не удалось. Она скончалась уже в больнице.
Водитель автомобиля с травмами находится в медучреждении. Движение трамваев заблокировано.