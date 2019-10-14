Немецкое СМИ рассказало об обратном эффекте от санкций против РФ

Россия несет чуть более половины убытков от санкций со стороны Запада, в то время как остальная часть приходится на те страны, которые ввели ограничительные меры. Об этом в своем исследовании сообщили специалисты Линнаньского университета в Гонконге и Кильского института мировой экономики Маттье Крозе и Юлиан Хинц.

В общей сложности ежемесячные потери от санкций составляют четыре миллиарда долларов, из которых 45% ущерба распространяются на санкционирующие страны. По данным исследователей, по большей степени от убытков страдает Евросоюз. Так, например, только Германия лишается 667 миллионов долларов в месяц из-за санкционной политики.

Как пишет Handelsblatt, компенсировать потери за счет экспорта в другие страны не всегда представляется возможным.