Импичмент в Санта-Барбаре: новые серии о борьбе политических элит в США

Американский президент Дональд Трамп оказался очень разносторонним человеком - с одной стороны он грозит Турции и Реджепу Тайипу Эрдогану, с другой - бередит украинский истеблишмент, а также своих заклятых врагов - демократов.

Трамп продолжает копать под конкурентов, но они не отстают. На неделе были задержаны информаторы Рудольфа Джулиани, личного адвоката Трампа. Ими оказались двое влиятельных украинских бизнесменов, которые, как выяснилось, собирали для Трампа на Украине компромат на сына Джо Байдена в период правления Петра Порошенко, что тоже ляжет в копилку аргументов для возможного импичмента.

Формально Трампа обвиняют в том, что он давил на иностранного лидера, но по сути - в том, что он вытряхнул «грязное белье» демократов, наглядно показав всему миру, что собой представляет американская «демократия на экспорт».

История с подготовкой импичмента Дональду Трампу становится все запутаннее. На прошлой неделе появилась новая «серия» о связях политической элиты США на Украине. Демократы из нижней палаты конгресса, которые грозят Трампу импичментом, одного за другим вызывали свидетелей для дачи показаний. Бывший посол США на Украине Мэри Йованович, посол США в Европе Гордон Сондланд, бизнесмены Игорь Фурман и Лев Парнас - показания всех этих свидетелей, по мнению демократов, помогут в чертеже сложной схеме доказательств вины Трампа.

Йованович, на которую жаловался президент США украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, рассказала конгрессу, почему потеряла работу. Оказалось, «не сработалась с личным адвокатом Трампа Руди Джулиани».

Выходцы из СССР Фурман и Парнас незаконно жертвовали сотни тысяч долларов республиканцам.

Посол США в ЕС Гордон Сондланд, который убеждал Зеленского провести расследование вмешательства Украины в выборы 2016 года, даст показания на следующей неделе.

Впрочем, многие политологи сходятся во мнении, что расследование, проводимое в отношении Трампа и его окружения - это не процедура импичмента, а просто часть предвыборной кампании демократов. Оказалось, что разведчик, причастный к разглашению информации о разговоре американского лидера с президентом Украины, активно сотрудничал с демократами.

Ссылаясь на эти факты, Трамп даже предложил объявить импичмент за измену родине спикеру Палаты Нэнси Пелоси, которая и запустила импичмент против президента. По его словам, Пелоси активно использовала показания практически купленного информатора.

Кроме того, на днях в одном из американских интернет-изданий появилась информация, которую ранее замалчивали журналисты. Сын спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси входил в состав совета директоров газовой компании Viskoil, ведущей бизнес на Украине. Мать и сын даже снялись в промо-ролике компании.

Пока политики и журналисты продолжают раскручивать интригу, американцам становится все сложнее разобраться в деталях. Зато в череде арестов, допросов и показаний многим становится понятно, как американские политики, засучив рукава, влезают во внутренние дела других государств.

Украина была разменной монетой уже не один год, еще при Бараке Обаме, который способствовал смене власти и госперевороту в этой стране в 2014 году. С тех пор Украина стала театром боевых действий в ходе межпартийной войны компроматов, где демократы и республиканцы используют любые методы, чтобы раскрыть все подноготную о сопернике.

Как бы не завершились выборы в 2020 году, имидж США на международной арене после этой кампании явно пострадает. Ведь теперь, что называется, от первых лиц весь мир узнал подноготную американских политтехнологий.

«В мире все меньше доверяют Америке, в результате всех этих разборок и перетряхивания грязного белья. На то что происходит в США в других странах уже давно смотрят как на шоу», - уверен политолог Стефан Эберт.

Тем не менее, пока в этом шоу, кажется, демократы играют лучше республиканцев. Возможно, из-из явного перекоса освещения в СМИ. Рейтинги Трампа падают. Согласно последним опросам, 51% избирателей выступает за его импичмент, что на 9% больше, чем было в июле этого года. Среди них, за отстранение Трампа от власти в основном демократы. Но Трампа, похоже, это лишь раззадоривает, поэтому последние две встречи со сторонниками в Миннеаполисе и Луизиане президент превратил в полноценные предвыборные митинги, не постеснявшись высказать о противниках все, что наболело - без цензуры.

Демократы, чтобы еще больше насолить Трампу, достали свою любимую карту: российский след в американской предвыборной кампании. Якобы нашлись новые доказательства того, что агенты из России все-таки вмешивались в выборы 2016 года, с помощью Интернета. Состав преступления в том, что российские активисты выкладывали в соцсети сообщения с призывом уважать права чернокожих в США.

За отсутствием явного состава преступления, Трамп понимает, несмотря на низкие рейтинги, так просто избавится от него не получится. Продолжая свой предвыборный марш, на этой неделе он бросил вызов своему старому сопернику Хилари Клинтон. Ее ответа долго ждать не пришлось.

«Может быть, нужно провести реванш. Очевидно, я смогу победить его снова», - заявила она.

Если Хилари не блефует, возможно, на арену выйдут те же, что и в 2016 году. Тогда 2020 год станет лишь новой серией старой «мыльной оперы».