Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака

Естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены в еде являются главными причинами возникновения рака. Об этом рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал, впервые посетивший Россию для участия в XIV Всероссийском фестивале Nauka 0+ в МГУ.

Как объяснил биохимик ТАСС, в большинстве случаев онкологические заболевания возникают из-за процессов внутри клеток, связанных с разложением воды и появлением агрессивных форм кислорода. Они приводят к повреждениям ДНК. Иногда механизмы восстановления ДНК дают сбой, тогда в клетках начинаются мутации, которые приводят к развитию рака.

Курильщикам Линдал рекомендует полностью отказаться от табака или хотя бы перестать курить одну сигарету за другой, поскольку вещества, которые содержатся в дыме сигарет, оказывают приблизительно такое же влияние на клетки, как и агрессивные формы кислорода. И так же сильно способствуют развитию мутаций.

Ранее Роспотребнадзор предупредил, что употребление в пищу красного мяса, колбасы, пиццы и наггетсов может повлиять на развитие онкозаболеваний.