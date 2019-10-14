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Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака

Валентина Пескова
00:14 14.10.2019
Нобелевский лауреат по химии Томас Линдал поделился своими выводами в кулуарах московской части XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+ в МГУ.
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
© Фото: Herney Pixabay

Естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены в еде являются главными причинами возникновения рака. Об этом рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал, впервые посетивший Россию для участия в XIV Всероссийском фестивале Nauka 0+ в МГУ.

Как объяснил биохимик ТАСС, в большинстве случаев онкологические заболевания возникают из-за процессов внутри клеток, связанных с разложением воды и появлением агрессивных форм кислорода. Они приводят к повреждениям ДНК. Иногда механизмы восстановления ДНК дают сбой, тогда в клетках начинаются мутации, которые приводят к развитию рака.

Курильщикам Линдал рекомендует полностью отказаться от табака или хотя бы перестать курить одну сигарету за другой, поскольку вещества, которые содержатся в дыме сигарет, оказывают приблизительно такое же влияние на клетки, как и агрессивные формы кислорода. И так же сильно способствуют развитию мутаций.

Ранее Роспотребнадзор предупредил, что употребление в пищу красного мяса, колбасы, пиццы и наггетсов может повлиять на развитие онкозаболеваний.

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