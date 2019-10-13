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Путин оценил политическое будущее Сирии

Анна Касаткина
12:35 13.10.2019
По словам президента РФ, сирийцы должны мирно договориться между собой о том, каким они видят будущее страны.
© Видео: RT Arabic, Sky News Аrabia, Al Arabiya © Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Первым этапом создания нового политического будущего Сирии должно стать создание конституции, в которой будут гарантированы интересы всех этнических и религиозных групп. Такую точку зрения выразил президент России Владимир Путин в совместном интервью изданиям RT Arabic, Sky News Аrabia и Al Arabiya.

По его словам, сирийцы должны обсудить, каким они видят будущее страны, на переговорах в рамках Конституционного комитета в Женеве.

«Люди должны понимать, что они живут в своей собственной стране и надежно пользуются защитой этой страны и ее законами. Это касается и суннитов, и шиитов, и алавитов. Это касается христиан. Ведь Сирия всегда была многоконфессиональным государством и могла бы этим гордиться», - сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что процесс будет сложным, однако такое развитие событий возможно. Он добавил, что возвращение сирийских беженцев на родину в последнее время дает надежду на позитивный исход ситуации.

«Речь идет о тысячах людей… Это верный признак того, что люди доверяют той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, доверяют гарантиям государства, доверяют тем странам-гарантам, которые там присутствуют», - пояснил Путин.

При этом президент подчеркнул, что «даже самый плохой мир лучше, чем хорошая война».

Ранее Владимир Путин призвал к политическому урегулированию ситуации в Сирии на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тогда он отметил, что крупномасштабные боевые действия в республике окончены.

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