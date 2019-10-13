Неукротимый «Хагибис»: в результате шторма в Японии погибли 19 человек

Число жертв тайфуна «Хагибис», который растерзал островную часть Японии, достигло 19 человек. Около 150 жителей страны получили травмы различной степени тяжести, в основном это порезы и ушибы. Около 16 пострадавших от удара стихии числятся пропавшими без вести.

В тех местах, где штормовой ветер стих, начались поисково-спасательные работы. Для их проведения мобилизованы не только сотрудники экстренных служб реагирования страны, но и Силы самообороны Японии.

Крупнейшие наводнения произошли в префектурах Нагато и Сайтама, где уровень воды в местных реках превысил критические отметки. Ранее на кадры попал момент обрушения в воду двухэтажного жилого дома. Многие постройки были снесены бурными потоками, а на месте жилых строений не осталось даже фундаментов. В подтопленных регионах жители дожидаются эвакуации на крышах уцелевших конструкций, сообщает агентство Kyodo.

В стране настоящий транспортный коллапс. Более 800 внутренних авиарейсов были отменены, частично прерваны автомобильное движение и курсирование высокоскоростных поездов. Местные власти обещают нормализовать ситуацию в течение воскресенья.

Тайфун «Хагибис» обрушился на Японию в минувшую субботу. За сутки уровень угрозы был поднят до максимального, а шторм признали сильнейшим за последние 60 лет.