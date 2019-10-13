Путин назвал последний инструмент по ограничению гонки вооружений после выхода США из ДРСМД

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) - это ошибочный шаг со стороны Вашингтона. Об этом заявил Владимир Путин.

«На мой взгляд, это ошибочный шаг. Можно было по-другому выстроить. Озабоченности США мне, кстати, понятны. Я с пониманием отношусь, другие страны развивают эти виды вооружений, а Россия и США сами себя ограничили в этом. Но ломать договор, на мой взгляд, не стоило. Возможны были и другие варианты развития ситуации», - сказал глава РФ в интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya.

Как отметил Путин, после выхода США из ДРСМД остался «практически последний инструмент», ограничивающий гонку вооружений. Это Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

«Это весь комплекс, вся триада стратегического оружия - боевые комплексы ракет наземного, морского и воздушного базирования», - пояснил президент России.

Путин напомнил, что договор истекает в феврале 2021 года и над его продлением необходимо работать уже сейчас.

«Для того чтобы он (Договор СНВ-3 - прим. ред.) был продлен, работать надо прямо сейчас. Мы сделали эти предложения, они на столе у американской администрации. Ответа нет. Мы так понимаем, что они пока не определились, нужно продлевать этот договор или не нужно», - предположил глава РФ.

В случае ликвидации Договора СНВ-3 в мире не останется ничего, что ограничивало бы стратегические наступательные вооружения.

«Это будет уже другая ситуация в мире, она, безусловно, станет наиболее опасной. И мир станет наиболее опасным и менее предсказуемым, чем тот, в котором мы живем сейчас», - выразил свои опасения Путин.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил свое действие 2 августа. В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД. В начале июля Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора.

Опасения вызывает ситуация и с договором по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3. Он был подписан сторонами в 2010 году и рассчитан на десять лет с возможностью продления еще на пять лет по соглашению сторон. Срок действия СНВ-3 истекает в 2021 году, однако будущее данного соглашения крайне неопределенно.