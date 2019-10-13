Ярость стихии: в Японии жилой дом смыло в реку из-за аномального тайфуна

В Японии потоками воды смыло жилой дом. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как вода подмывает берег, на котором находятся жилые строения, и в какой-то момент двухэтажный дом сползает вниз. Неизвестно, находились ли в здании люди.

В стране продолжает бушевать тропический тайфун «Хагибис», который уже убил 18 человек. Десятки людей пропали без вести. Порывами штормового ветра с крыш домов срывает кровли и валит на землю мачты освещения и рекламные щиты. Оперативные службы призывают жителей не выходить на улицы и эвакуируют население из прибрежных зон.

Более 800 внутренних авиарейсов из-за тайфуна были отменены. Движение скоростных поездов в стране частично приостановлено, между городами Токио и Ниигата.

В 12 японских префектурах введен наивысший уровень опасности - впервые он был объявлен не только для окраин, но и для 23 центральных районов. Сильные порывы ветра спровоцировали многочисленные обрывы линий электропередачи.