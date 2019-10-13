СМИ: Турция могла намеренно обстрелять американские позиции в Сирии

Вооруженные силы Турции могли намеренно обстрелять позиции американских войск на севере Сирии. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственный неназванный осведомленный источник.

Один из собеседников издания заявил, что турецкая сторона знала, где находятся американцы, а потому обстрел был запланированным. Кроме того, он сообщил, что огонь велся методом захвата цели в вилку: для пристрелки по дальности сначала производились выстрелы с перелетом и недолетом, а затем началась стрельба на поражение.

В администрации президента США, по информации издания, считают, что Турция якобы хочет захватить более обширные территории и пытается вытеснить американцев. Бывший спецпредставитель американского президента по вопросом взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* Бретт Макгурк также полагает, что произошедшее «не было ошибкой».

«Турция хочет, чтобы мы убрались из всего приграничного района на глубину 30 километров», - заявил он.

Ранее Пентагон заявил о том, что американские военные попали под обстрел турецкой артиллерии в сирийском городе Кобани. Анкара категорически отвергает обвинения, поясняя, что в рамках самообороны обстреливались позиции террористов.

С 9 октября Турция проводит на севере Сирии военную операцию, нацеленную на создание зоны безопасности к востоку от реки Евфрат. Предполагается, что территорию очистят от курдских формирований, а на освободившееся место заселят порядка двух миллионов сирийских беженцев.

* «Исламское государство» - террористические организации, запрещены в РФ