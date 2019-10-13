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Прибывшие на вызов об ограблении полицейские в США случайно убили хозяйку дома

Ян Брацкий
08:05 13.10.2019
Осматривая периметр дома, полицейский заметил в окне силуэт человека и выстрелил в него, посчитав ситуацию угрожающей.
Прибывшие на вызов об ограблении полицейские в США случайно убили хозяйку дома
© Фото: Alex Milan Tracy, Globallookpress

В США полицейский застрелил женщину в ее собственном доме. Трагедия произошло ночью в округе Форт-Уэрт штата Техас. Патрульных вызвал сосед погибшей, которому показалось неестественным, что входная дверь в доме убитой распахнута настежь. Наряд прибыл в течение нескольких минут.

«Сотрудники полиции, находившиеся на задании, осматривали периметр дома и увидели человека, стоящего внутри здания у окна. Расценив ситуацию как угрозу, офицер полиции выхватил табельное оружие и совершил один выстрел в человека, находившегося в здании», - сообщается в пресс-релизе полицейского управления Форт-Уэрт, размещенного на официальной странице в Twitter.

Зайдя в дом, офицеры обнаружили на полу раненную хозяйку дома. Ей оказалась 28-летняя женщина, которая скончалась от полученных ранений до приезда медиков.

Стрелявший сотрудник полиции поступил на службу в апреле прошлого года. Сейчас в его отношении начата служебная проверка. До оглашения ее результатов мужчина отправлен в административный отпуск.

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