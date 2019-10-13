В Госдуме объяснили заявление главы МИД Британии о «российской агрессии»

Заявления о российской угрозе тиражируются чиновниками секретариата НАТО, которые хотят сохранить финансирование организации. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, комментируя высказывание министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.

Рааб заявил, что НАТО должно адаптироваться к российской «агрессии, враждебности и нарушению международного законодательства». Вместе с тем он добавил, что альянсу необходимо найти способ для улучшения отношений с Россией при определенных обстоятельствах.

По словам Морозова, подобные утверждения свойственны чиновникам секретариата НАТО.

«Они хотят сохранить финансирование для организации. Для этого тиражируют мифические, выдуманные "угрозы" со стороны России», - сказал он в беседе с RT.

При этом, по словам Морозова, перед НАТО и Россией порой стоят одинаковые вызовы – такие как борьба с терроризмом. Если у двух сторон появляются точки соприкосновения, то альянс заинтересован в продолжении сотрудничества, подчеркнул депутат.