NI рассказал, как Вашингтон ненамеренно укрепил российскую экономику

Американская санкционная политика ненамеренно привела к укреплению российской экономики. Особенно отчетливо это заметно в энергетическом секторе. Всему виной экономические ограничения против Венесуэлы и Ирана. Так как добываемая в двух этих странах нефть схожа по целому ряду параметров, бывшие партнеры Тегерана и Каракаса перешли на российскую нефть.

Другой случайной помощью Москве названа торговая война Вашингтона и Пекина, которая позволила российским энергетикам закрепиться на перспективном рынке Поднебесной, пишет National Interest.

Издание добавляет, что в 2016 году Россия обогнала Саудовскую Аравию по объемам поставок нефти в Китай и стала крупнейшим партнером Пекина. После запуска газопровода «Сила Сибири» в этом году, в Китай будет поставляться 38 миллиардов кубометров газа и, таким образом, Пекин выйдет на второе место после Берлина по объемам закупок голубого топлива.

Несмотря на то, что отношения Европы и России омрачены внутриукраинским конфликтом, отмечает издание, позиции Москвы на континенте достаточно прочны, а экспорт российского газа в ЕС достиг рекордных показателей.