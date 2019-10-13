Кравчук заявил об изменении отношения Путина к Зеленскому

В отношениях между Москвой и Киевом наметился прогресс. В этом уверен бывший президент Украины Леонид Кравчук. По его словам, отношения российского лидера Владимира Путина к своему коллеге Зеленскому намного лучше, чем к его предшественнику, который постоянно шел на обострения отношений.

«С Порошенко Владимир Путин не хотел разговаривать, а с Зеленским - разговаривает, и это уже плюс. После этих разговоров состоялся обмен задержанными 35 на 35», - сказал Кравчук в эфире телеканала «112 Украина».

Экс-политик добавил, что раньше о диалоге президентов двух стран, а тем более о диалоге, который приносит реальные и ощутимые результаты, не могло быть и речи.

«Были проделаны другие шаги, которые показали, что Россия смотрит на Украину не как на невестку, а как на государство - это важно», - добавил политик.

Кравчук подчеркнул, что несмотря на все позитивные моменты, в двусторонних отношениях России и Украины остались неразрешенные вопросы, с которыми невозможно справиться в короткие сроки. Однако, «если форточка открылась, то нужно открывать окно» - уверен бывший украинский президент.

По его мнению, первый серьезный диалог лицом к лицу у Путина и Зеленского должен состоятся в Париже, на предстоящей встрече нормандской четверки.