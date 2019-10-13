В Брянске обнаружили забетонированное в полу тело мужчины

В Брянске расследуют убийство 57-летнего местного жителя. Его тело нашли в замурованным в полу гаража.

Мужчина пропал некоторое время назад. О его исчезновении в полицию сообщили родственники. Спустя некоторое время правоохранители нашли тело в гараже – чтобы извлечь его, пришлось вскрытвать бетонный пол.

Трое подозреваемых в убийстве задержаны по горячим следам. Им уже предъявили обвинение, они находятся под стражей, сообщает Следственное управление СКР по Брянской области.