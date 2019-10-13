Число жертв тайфуна в Японии выросло до 14 человек

Количество погибших из-за тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 14 человек. Стихийное бедствие прошло архипелаг, вызвав многочисленные разрушения.

По сообщениям японских СМИ, пропавшими без вести числятся от 16 до 22 людей. Ранения получили, по разным данным, от 125 до 150.

Воровавшийся на острова 12 октября ураган стал мощнейшим за последние 60 лет. В 12 префектурах объявлен наивысший уровень опасности. Ранее сообщалось, что в стране отменено более восьмисот внутренних авиарейсов.