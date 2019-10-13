Курды заявили, что уничтожили 75 турецких солдат в Сирии

Вооруженные отряды курдов вернули контроль над большей частью города Рас-эль-Айн в провинции Хасеке на севере Сирии. Сейчас турецким регулярным частям противостоят курдские подразделения переброшенные в Рас-эль-Айн в подкрепление из других районов Хамеке.

Бои возобновились с новой силой в промышленной пригородной зоне и в поместье Телль-Бейжар, где продолжает активно работать турецкая авиация.

«Курдским бойцам удалось подбить семь танков и уничтожить 75 турецких солдат и наемников из вооруженной оппозиции, еще 19 получили ранения», - сообщает портал ANF News.

Накануне Минобороны Турции заявило, что Анкара взяла под полный контроль город Рас-эль-Айн, удары по которому наносятся уже несколько дней подряд. В результате бомбардировок была повреждена высоковольтная линия электропередач, которая обеспечивает энергией местную гидростанцию.

О начале боевой операции «Источник мира» президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 9 октября. По его словам, мероприятия направлено, прежде всего, против Рабочей партии Курдистана* и ИГ*.

Вашингтон крайне нервно отреагировал на решение Турции и приступил к выводу подразделений из зоны ведения боев. На этом фоне в МИД Франции заявили о немедленном прекращении поставок вооружений официальной Анкаре.

*Рабочая партия Курдистана (РПК); ИГ (ИГИЛ) - террористические организации, запрещены в РФ.