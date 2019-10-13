СМИ: в ряде регионов России начались сокращения сотрудников ГИБДД

В ряде регионов России началось сокращение штатной численности сотрудников Государственной автоинспекции. Всего планируется сократить около двух тысяч штатных единиц.

Вместе с тем центральный аппарат ГИБДД затронут не будет. Предполагается, что сокращения не отразятся на работе подразделений инспекции.

«В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет», - сообщил собеседник агентства ТАСС из правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что в рядах МЧС РФ продолжается организационная реформа. Часть сотрудников, работающих на кабинетных должностях, будут переведены в «поле». Как отметил заместитель главы ведомства Андрей Гурович, никто из сотрудников МЧС не будет уволен в ходе реорганизации штатной структуры.