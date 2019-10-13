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В Японии из-за тайфуна «Хагибис» отменено более 800 авиарейсов

Егор Левин
05:24 13.10.2019
Движение скоростных поездов в стране восстановлено частично, в частности, между городами Токио о Ниигата.
© Видео: sibanandrath, Instagram © Фото: Kyodo, Twitter

Более 800 внутренних авиарейсов были отменены из-за тайфуна «Хагибис» в Японии. Движение скоростных поездов в стране восстановлено частично, в частности, между городами Токио о Ниигата.

В 12 японских префектурах был введен наивысший уровень опасности – впервые наивысший уровень опасности был объявлен не только для окраин, но и для 23 центральных районов. Сильные порывы ветра спровоцировали многочисленные обрывы линий электропередач. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее было названо число погибших в результате прохождения мощного тайфуна. По последним данным погибло 8 человек, пострадали в общей сложности 100 жителей Японии. Не менее 17 человек числятся пропавшими без вести. «Хагибис» сравнивают по силе с тайфуном «Ида» 1958 года, из-за которого погибли 1269 человек.

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