В Роскосмосе планируют сдавать в аренду лунную базу с собственной АЭС

Корпорация «Стратегические пункты управления» разработает проект лунной базы, обладающей собственной небольшой атомной электростанцией. Предприятие Роскосмоса может потратить на нее несколько сотен миллионов долларов, но обеспечить «жильем» на спутнике Земли до 50 человек. Места на базе предлагается сдавать в аренду.

Проект базы получил название Patron Moon. По предварительной версии, база может получить углубленное в грунт строение с универсальным стыковочным люком, бурами и отсеками для проживания людей внутри.

«Стратегические пункты управления» оценивают стоимость разработки Patron Moon в 462 миллиона долларов. Предлагается отправить базу на Луну в 2028 году на ракете-носителе сверхтяжелого класса «Енисей». Предполагается, что после прилунения база дистанционно углубится в грунт, и уже после этого на нее можно будет доставлять людей. Данные, полученные от предприятия, приводит РИА Новости.

Предварительные характеристики сооружения: масса – 70 тонн, максимальное погружение в грунт – 41 метр, суммарный объем цилиндров – 624 кубических метра, вместимость – до 50 человек. Средняя стоимость аренды места площадью 10 квадратных метров с учетом полета с Земли и обратно – от 10 до 30 миллионов долларов. Ориентировочный срок окупаемости Patron Moon – 1 год.