Трамп призвал военных США покинуть Сирию

Американским войскам следует покинуть Сирию, поскольку они выполнили свою миссию. С таким сообщением выступил президент США Дональд Трамп.

«Мы победили ИГ*, мы сделали свою работу, мы должны вернуться домой», - отметил он.

Вместе с тем, Трамп отметил, что американские военнослужащие не должны присутствовать в Сирии для охраны турецко-сирийской границы.

«Курды уходят, и это хорошо, пусть у них будут свои границы», - подчеркнул американский президент.

Трамп заявил, что не все разделяют его взгляды, однако сам он считает такую позицию верной, уточняет ТАСС.

Девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна начинает военную операцию в Сирии. По его словам, мероприятие, получившее название «Источник мира», направлено против Рабочей партии Курдистана* (РПК*) и ИГ*.

Комментируя действия Анкары, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: Россия понимает, что Турция озабочена безопасностью своих границ, но все же считает, что урегулировать этот вопрос она должна в рамках договоренностей с Сирией. По словам министра, Москва будет добиваться установления турецко-сирийского диалога, с одной стороны, и налаживания контакта между Дамаском и курдскими организациями - с другой.

*Рабочая партия Курдистана (РПК); ИГ (ИГИЛ) - террористические организации, запрещены в РФ