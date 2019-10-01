В Омске 97-летнему ветерану предложили попросить квартиру через 5 лет

В Омске 97-летего ветерана Великой Отечественной войны отказались ставить на учет и предложили ему подождать квартиру еще пять лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном Центральным районным судом города.

Отмечается, что 97-летнего инвалида заподозрили в том, что он намерено продал свою квартиру, чтобы ухудшить свои жилищные условия и получить квартиру за счет бюджетных средств.

Тем не менее, суд постановил: продажа квартиры – вынужденная мера, вызванная состоянием здоровья ветерана и его социальным положением. В итоге пожилого инвалида признали нуждающимся в жилом помещении.