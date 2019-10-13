Число жертв мощного тайфуна в Японии выросло до 8

Число погибших в результате прохождения мощного тайфуна «Хагибис» в Японии выросло до восьми человек. Общее число пострадавших из-за стихии превысило 100.

По данным местных СМИ, не менее 17 человек числятся пропавшими без вести.

Телеканал NHK, в свою очередь, отмечает, что число пострадавших достигло 106 человек. Агентство Kyodo сообщает о восьми погибших.

В эти выходные на Японию обрушился тайфун «Хагибис». В некоторых префектурах страны метеорологи объявили максимальный уровень угрозы. «Хагибис» сравнивают по силе с тайфуном «Ида» 1958 года, из-за которого погибли 1269 человек.