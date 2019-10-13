Велосипедист показал состояние своих ног после многокилометровой гонки

Профессиональный шоссейный велогонщик из Словении поделился необычным фото своих ног после преодоления многокилометрового гоночного маршрута. Изображения вызывают неоднозначные эмоции.

Словенский гонщик Янез Брайкович был отстранен от спортивных состязаний после того, как выдал положительный результат при тестировании на запрещенное вещество метилгексанамин. Экс-чемпион мира среди юношей рассказал общественности, как страдал от расстройства пищевого поведения, связанного с употреблением допинга, и продемонстрировал, насколько продвинулся вперед после того, как решил данные проблемы. Фото он опубликовал в своем Instagram.

© janibrajkovic, Instagram

Обезвоженность, продемонстрированная Брайковичем, является достаточно распространенным явлением среди шоссейников. Врачи отмечают, что в таких случаях можно разглядеть даже кости и мышечные волокна, но такое состояние проходит само достаточно быстро.