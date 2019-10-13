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Россия предостерегла ЕС от превращения в «задний двор мировой политики»

Наталия Майорова
03:41 13.10.2019
По словам постпреда РФ при ЕС, первым шагом мог бы стать, например, «отказ от того, чтобы называть Евросоюз "континентом"».
Россия предостерегла ЕС от превращения в «задний двор мировой политики»
© Фото: Stefan Sauer dpa, Globallookpress

Если Евросоюз не хочет превратиться в «задний двор» мировой политики и экономики, ему следует подумать о сотрудничестве с ЕАЭС, а также над реализацией концепции Евразии от Лиссабона до Владивостока. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в ходе 17-го Родосского форума «Диалог цивилизаций».

Он добавил, что «далек от того», чтобы давать советы новому руководству ЕС, однако хотел бы обратить внимание на очевидное.

Например, первыми шагами могли бы стать «отказ от того, чтобы называть ЕС "континентом"», или же прекращение нагромождения «искусственных барьеров, произвольно именуемых санкциями, и прочих рестрикций».

Также Чижов отметил, что можно было бы «перестать подменять ясное и понятное международное право, основанное на Уставе ООН, неким "миропорядком, основанным на правилах"».

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